Alibaba steekt miljarden in media-imperium

ANP Alibaba steekt miljarden in media-imperium

NEW YORK - De Chinese internetgigant Alibaba steekt de komende jaren miljarden in de uitbreiding van zijn media-imperium. Volgens de nieuwe topman Yu Yongfu van de media- en entertainmenttak van Alibaba is de oorlogskas voor de komende drie jaar gevuld met 50 miljard yuan (circa 6,9 miljard euro).

Door ANP - 29-12-2016, 8:33 (Update 29-12-2016, 8:33)

Alibaba steekt steeds meer geld in entertainment, dat een belangrijk onderdeel is van de groeistrategie van het bedrijf. Het concern probeert onder meer voet aan de grond te krijgen in Hollywood. Het stak onder meer geld in de nieuwe Mission Impossible-film. Ook kocht het bedrijf zich in bij productiehuis Amblin Partners, dat ook de steun heeft van Steven Spielberg.

Onder meer video-website Youku Tudou en webbrowser UCWeb zijn onderdeel van Alibaba Digital Media & Entertainment Group dat in oktober op eigen benen kwam te staan. Destijds kreeg het onderdeel een zak geld van 10 miljard yuan mee. Het is niet duidelijk of dat geld onderdeel is van de donderdag aangekondigde investering.