ANP 'Detailhandel groeit ondanks faillissementen'

AMSTERDAM - Ondanks de faillissementen van enkele grote winkelketens trekt de werkgelegenheid in de detailhandel verder aan. Uitkeringsinstantie UWV voorziet voor de komende twee jaar zo'n 15.000 extra banen in de sector.

Door ANP - 29-12-2016, 7:06 (Update 29-12-2016, 7:30)

,,Hoewel er banen verdwijnen in winkels, komt er werkgelegenheid bij in webwinkels. Het gaat dan bijvoorbeeld om logistiek- en transportpersoneel of socialmediamedewerker'', stelt arbeidsmarktonderzoeker Freek Kalkhoven van het UWV. ,,Het vertrouwen in de economie herstelt, waardoor de koopbereid van consumenten blijft groeien de komende jaren.''

Door het omvallen van onder meer warenhuis V&D, schoenenretailer Macintosh eind vorig jaar en elektronicaketen Scheer & Foppen in juni kwamen in 2016 wel duizenden winkelmedewerkers op straat te staan. Alleen al in de eerste drie kwartalen van het jaar zijn er meer dan 400 faillissementen uitgesproken in de detailhandel. Hierdoor zijn tot en met november ruim 21.000 mensen in de branche hun baan kwijtgeraakt. In 2015 ging het nog om bijna 8000 faillissementsuitkeringen in de sector.

Het UWV meldde vorige week al dat het merendeel van het voormalig personeel van V&D weer aan het werk is. Bijna 7000 van de ruim 10.000 oud-medewerkers van het bijna een jaar geleden op de fles gegane winkelbedrijf hebben een nieuwe betrekking.

Voor de komende jaren is onder meer de komst van warenhuisketen Hudson’s Bay goed nieuws voor Nederlanders die werk zoeken in de detailhandel. Het Canadese concern heeft aangekondigd twintig winkels te gaan openen in Nederland, wat naar verwachting zo'n 2500 nieuwe banen betekent.

In totaal biedt detailhandel nu werk aan bijna 870.000 personen. Tussen 2011 en 2013 liep de werkgelegenheid in de sector wat terug, maar daarna werd de weg omhoog teruggevonden. Dit jaar groeide het aantal arbeidsplaatsen in de sector volgens de laatste prognoses met circa 5000 stuks.