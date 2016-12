'Aanwas windmolens gaat veel te langzaam'

UTRECHT - Nederland heeft er dit jaar 229 nieuwe windmolens bij gekregen, genoeg om een stad van 450.000 inwoners van groene stroom te voorzien. Volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) gaat de aanwas van nieuwe turbines echter veel te traag. In het huidige tempo gaat Nederland de doelstellingen uit het Energieakkoord nooit halen, aldus de branchevereniging.

Door ANP - 28-12-2016, 12:06 (Update 28-12-2016, 12:06)

Op land is er dit jaar voor 222 megawatt aan molens geplaatst. Dat is veel minder dan de 406 megawatt van vorig jaar. Op zee werden wel grote stappen gezet. Hier verdrievoudigde het vermogen tot 957 megawatt. In totaal staat er nu voor 4247 megawatt vermogen aan windenergie op land en op zee.

Om te voldoen aan het Energieakkoord zou het vermogen jaarlijks echter moeten toenemen met zo'n 700 megawatt op land en 500 megawatt op zee. Volgens de afspraken moet Nederland 6000 megawatt op land tellen in 2020 en 4450 megawatt op zee in 2023.