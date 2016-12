'Lloyds wil mogelijk Nederlandse dochter'

LONDEN - Lloyds overweegt een dochtermaatschappij op te richten in Nederland of Duitsland. Het Britse bankconcern vreest door de brexit toegang te verliezen tot de Europese markt en het Europese betaalsysteem, zo meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Door ANP - 28-12-2016, 7:47 (Update 28-12-2016, 7:56)

De Londense bank heeft als enige grote Britse bank nog geen dochterbedrijf in een ander EU-land. Lloyds is voornamelijk actief in Groot-Brittannië, maar heeft daarnaast een relatief klein aantal klanten op het vasteland. De hypotheek- en spaarbank in Nederland telt ongeveer 8 miljard pond aan leningen en de online bank in Duitsland heeft zo'n 12 miljard pond aan klanttegoeden.

Lloyds zou zijn vestiging in Nederland of Duitsland kunnen omvormen tot een volledig dochterbedrijf. Daarvoor zou het dan wel het kapitaal bij die tak moeten verhogen en meer personeel moeten aannemen.

Rondom het referendum waarin de Britten stemden voor een vertrek uit de EU lieten verschillende andere Britse banken al weten een verhuizing te overwegen. Een aantal Japanse banken dreigde eerder deze maand al hun Britse vestigingen naar andere EU-landen te verplaatsen als ze niet binnen een halfjaar duidelijkheid zouden hebben over de gevolgen van de brexit.