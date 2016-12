Dow hikt opnieuw tegen 20.000-puntengrens aan

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York toonden dinsdag halverwege de handelssessie kleine winsten. De Dow-Jonesindex kwam wel even heel dicht in de buurt van de historische mijlpaal van 20.000 punten, maar wist die stand net niet te bereiken. Daarna zakte de graadmeter weer wat in.

Door ANP - 27-12-2016, 19:42 (Update 27-12-2016, 19:44)

Omstreeks 19.30 uur Nederlandse tijd resteerde voor de Dow een plusje van 0,1 procent bij 19.962 punten. Aan het begin van de handelsdag tikte de index van dertig hoofdfondsen kort 19.980,24 punten aan, waarmee de graadmeter bijna zijn tussentijdse record van 19.987,63 punten van vorige week evenaarde. De Dow hikt nu al weken tegen de 20.000-puntengrens aan.

De brede S&P 500 steeg dinsdag 0,3 procent naar 2271 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent naar 5494 punten.

Amazon

Op deze relatief rustige handelsdag wist onder meer Amazon de aandacht op zich gericht. De webretailer liet weten zijn beste kerstverkopenperiode ooit achter de rug te hebben en won 1,6 procent.

Verder stonden farmaceuten en biotechneuten om uiteenlopende redenen in de schijnwerpers. Biogen noteerde 1,5 procent hoger. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurde vrijdag een middel van de onderneming goed tegen SMA, een erfelijke spierziekte bij kinderen. Ionis Pharma, dat het medicijn ontdekte en de licentie aan Biogen overdeed, kreeg er dik 3 procent aan beurswaarde bij. Amphastar Pharmaceuticals zakte anderzijds 8,5 procent. Het bedrijf kreeg van de FDA commentaar op zijn astma-inhalator.

Apple

Grootste stijger in de Dow was Apple, die 0,9 procent won. Sportmerk Nike verloor juist 0,9 procent en stond daarmee onderaan de lijst. Net als in Europa hadden beleggers op Wall Street zo kort na kerst en vlak voor oud en nieuw relatief weinig richtinggevend nieuws voorhanden. Wel kreeg de handel enige steun van een onverwacht sterke stijging van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De olieprijzen, die vorige week al stevig opliepen, zaten opnieuw in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 53,86 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder bij 55,98 dollar per vat. De euro was 1,0454 dollar waard, tegen 1,0459 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op dag.