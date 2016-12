Kleine plus voor AEX

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine plus aan de laatste handelsweek van het jaar begonnen. Ook elders in Europa openden graadmeters met kleine uitslagen. Beleggers moeten het doen met een lege agenda. Verder is de handel dun, omdat veel partijen de boeken reeds gesloten hebben.

Door ANP - 27-12-2016, 9:14 (Update 27-12-2016, 9:40)

De AEX-index in Amsterdam stond na ruim een halfuur handelen 0,1 procent hoger op 483,30 punten. De MidKap noteerde 0,2 procent hoger op 684,46 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stonden respectievelijk 0,2 en 0,1 procent hoger. De beurs in Londen blijft dinsdag dicht.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,3 procent. Staalconcern ArcelorMittal, veruit het best presterende AEX-fonds in 2016, stond in de vroege handel onderaan met een min van 0,7 procent.

Monte dei Paschi di Siena

Bij de kleinere fondsen won Source Group ruim 2 procent. De arbeidsbemiddelaar verwacht een stevige groei van de omzet en de winst door de fusie met branchegenoot HeadFirst. Dinsdag werd bekend dat de fusie definitief rond is.

De perikelen rond de geplaagde Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS), dat acuut meer geld nodig heeft om overeind te blijven, werkte ook enigszins door op andere financiële instellingen. Zo verloren UniCredit en Intesa Sanpaolo in Milaan tot 0,8 procent. In Amsterdam leverde ING 0,6 procent in.

Euro

Het tekort van MPS komt volgens meest recente berekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) neer op 8,8 miljard euro. Tot nog toe werd aangenomen dat MPS met een kapitaalinjectie van 5 miljard euro overeind zou kunnen worden gehouden. De handel in MPS is tot nader order opschort.

De euro was met 1,0450 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 53,34 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder bij 55,33 dollar per vat.