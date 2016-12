'Kansen voor Britten door brexit'

LONDEN ( - /BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk moet vertrouwen hebben in het aanstaande vertrek uit de Europese Unie. Dat zegt Mervyn King, voormalig president van de Bank of England (BoE) in een interview met de BBC. Volgens King biedt de brexit onder meer kansen op het gebied van economische hervormingen.

Door ANP - 26-12-2016, 12:00 (Update 26-12-2016, 12:00)

Ook staat door een vertrek uit de EU de deur voor de Britten open naar nieuwe handelsovereenkomsten. Verder kan de landbouwsector volgens de oud-president profiteren, waarbij banden met Ierland aangehaald kunnen worden. Het zou daarom volgens hem beter zijn voor de Britse economie als het land helemaal geen deel meer uitmaakt van de interne markt van de EU.

De Britten kozen eind juni in een referendum voor een toekomst buiten de EU. Daardoor zal het land met al zijn handelspartners nieuwe afspraken moeten maken. Dat zorgt voor veel onzekerheid over de economische vooruitzichten, vooral op de langere termijn.