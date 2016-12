'1 op 3 lange vluchten Air France kost geld'

PARIJS - Circa een derde van de langeafstandsvluchten van luchtvaartconcern Air France, dat onderdeel is van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, is verlieslatend. Dat zei de Franse minister van Transport Alain Vidalies in een interview met de Franse krant La Tribune.

Volgens de minister zijn ,,fiscale voordelen" de manier waarop de staat Air France zal ondersteunen, zo liet hij optekenen.

Onlangs werd bekend dat Air France de bezem haalt door de raad van bestuur. Het concern heeft een aantal roerige jaren achter de rug waarin het eigen personeel zich op grote schaal tegen de directie keerde. De maatschappij kampt met hevige concurrentie waardoor de resultaten aanhoudend onder druk staan.