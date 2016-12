ACM: datavrije muziek T-Mobile mag niet

ANP ACM: datavrije muziek T-Mobile mag niet

DEN HAAG - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft T-Mobile een dwangsom opgelegd voor de dienst 'Datavrije muziek'. De dienst, waarbij consumenten onbeperkt muziek kunnen streamen buiten hun bundel, is volgens de toezichthouder in strijd met de regens voor netneutraliteit. T-Mobile moet als het niet stopt 50.000 euro per dag betalen tot maximaal een half miljoen euro.

Door ANP - 23-12-2016, 9:25 (Update 23-12-2016, 9:25)

T-Mobile gaf bij de introductie van de dienst in oktober al aan bewust de grenzen van de wet op te zoeken. Volgens de provider is het aanbieden van zogeheten zero-rating, waarbij bepaalde datastromen gratis worden aangeboden, weliswaar in Nederland verboden, maar mag het volgens het Europese uitzonderingsregels wel.

De ACM gaf toen direct al aan dat het aanbieden van datavrije muziek niet door de beugels kan in Nederland en kondigde een onderzoek aan. Volgens de toezichthouder is het woord nu aan de rechter om te bepalen of de Nederlandse wet in strijd is met de Europese verordening.

Spotify

Het idee voor gratis oneindig muziek luisteren via aanbieders als Spotify klinkt volgens de ACM sympathiek, maar pakt in werkelijkheid mogelijk toch slecht uit voor de consument. ,,Door een dienst gratis in het datagebruik aan te bieden wordt een internetgebruiker beïnvloed in zijn keuzes. Andere diensten worden hierdoor mogelijk duurder."

In een reactie laat T-Mobile weten de beslissing van de ACM aan te vechten. De dienst blijft in de tussentijd beschikbaar voor alle klanten met het juiste abonnement. ,,T-Mobile is van mening dat de Nederlandse consument recht heeft op dezelfde innovatieve diensten als andere Europese consumenten. Daarom blijft T-Mobile zich waar nodig tot aan de hoogste rechter inzetten voor het belang van haar klanten."