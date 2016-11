Europese beurzen met olieprijzen omhoog

ANP Europese beurzen met olieprijzen omhoog

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden maandagmiddag op overwegend bescheiden winsten. De handel kreeg steun van een stevig aantrekkende olieprijs. Beleggers houden hoop dat het oliekartel OPEC tot productieafspraken komt die de prijzen structureel een impuls kunnen geven.

Door ANP - 21-11-2016, 15:50 (Update 21-11-2016, 15:50)

In Amsterdam stond de toonaangevende AEX-index kort na de eveneens licht positieve opening op Wall Street 0,6 procent hoger op 453,53 punten. De MidKap daarentegen verloor 0,1 procent en stond op 647,52 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stonden 0,1 tot 0,6 procent hoger.

De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh noemde het afgelopen weekeinde ,,zeer waarschijnlijk'' dat de OPEC later deze maand tot een definitief productieakkoord komt. Iran gold tot dusver juist als een dwarsligger. Ook de Russische president Vladimir Poetin toonde zich positief, al is Rusland zelf geen lid van de OPEC.

Oliemarkt

Hun opmerkingen misten hun uitwerking op de oliemarkt niet. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent naar 46,93 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder en kostte 48,20 dollar per vat. Zwaargewicht Shell stond in Amsterdam 2,3 procent in de plus. Oliedienstverlener SBM Offshore kreeg er 1,5 procent bij.

Randstad was koploper in de AEX met een winst van 3,1 procent. Analisten van HSBC verhoogden hun beleggingsadvies voor het uitzendbedrijf. Onderaan de Amsterdamse hoofdgraadmeter stond kabel- en telecomconcern Altice met een koersverlies van 1,2 procent.

Heijmans

OCI won bij de middelgrote fondsen 4,5 procent en was daarmee lijstaanvoerder in de MidKap. De kunstmest- en chemicaliënproducent verwacht de komende twee jaar 100 miljoen dollar aan kosten te kunnen besparen.

Heijmans ging bij de kleine bedrijven ruim 3 procent onderuit, nadat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) opheldering had gevraagd over de nieuwe kredietafspraken die Heijmans met zijn banken treft. In de markt leven al langere tijd grote zorgen over de financiële toekomst van het bouwbedrijf.

Euro

De euro was 1,0635 dollar waard, tegen 1,0590 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.