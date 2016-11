Duizenden boeren missen een opvolger

ANP Duizenden boeren missen een opvolger

DEN HAAG - Op de meeste Nederlandse boerderijen met een boer op leeftijd staat geen bedrijfsopvolger klaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 2:15 (Update 21-11-2016, 2:15)

Er zijn in Nederland ruim 55.000 landbouwbedrijven, waarvan ruim 25.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim 10.000 een bedrijfsopvolger, de rest nog niet. Een en ander betekent volgens het statistiekbureau dat de komende tien jaar ruim 15.000 boerderijen zullen verdwijnen, of dat de bedrijfsopvolging op een andere manier moet worden opgelost.

Hoe groter het bedrijf, des te groter blijkt wel de kans dat er een bedrijfsopvolger is. Bij melkveebedrijven telde het CBS in doorsnee het vaakst iemand die de leiding over de onderneming op zich zou willen nemen. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling van een jongere generatie nog groot. De minste interesse voor bedrijfsovernames is er voor schapenboerderijen en pot- en perkplantenbedrijven.

Ook valt het op dat er in de noordelijke provincies door de bank genomen meer kandidaat-bedrijfsopvolgers rondlopen dan in het zuiden van het land. Het CBS heeft zeer kleine boerderijen in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.