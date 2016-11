Ogen beleggers gericht op economische cijfers

ANP Ogen beleggers gericht op economische cijfers

AMSTERDAM - De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van macro-economische cijfers. Het kwartaalcijferseizoen van bedrijven is inmiddels weer grotendeels afgelopen. In Amsterdam staan vrijwel geen toonaangevende fondsen meer op de agenda. Vanwege Thanksgiving duurt de handelsweek in de VS en Japan daarbij iets korter.

Door ANP - 20-11-2016, 16:22 (Update 20-11-2016, 16:22)

Beleggers krijgen woensdag een eerste blik op de economische groei in de eurolanden en de VS in november, via de rondvraag van onderzoeksbureau Markit onder inkoopmanagers. Economen verwachten dat zij wijzen op een stabilisering van de groei, die in oktober licht aantrok ten opzichte van de voorgaande maand.

Ook is de blik in Europa gericht op nieuwe gegevens over de export en het ondernemersvertrouwen in Duitsland, die donderdag worden gepubliceerd. Dan verschijnt ook een nieuwe raming van de groei van de Duitse economie in het derde kwartaal.

Consumentenvertrouwen

In de VS staan onder meer cijfers op stapel over de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen. Verder publiceert de Fed woensdag de notulen van zijn meest recente beleidsvergadering, die een kleine week voor de presidentsverkiezingen plaatsvond.

Mogelijk krijgt de handel in de nieuwe week steun van een groeiend optimisme over een mogelijk akkoord voor beperking van de olieproductie door oliekartel OPEC. Dit weekend kwamen hierover opnieuw positieve geluiden naar buiten. De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh zei een deal op de OPEC-top in Wenen later deze maand ,,zeer waarschijnlijk'' te vinden.

Handelsbericht

Er zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan ook nog enkele grote bedrijven die een boekje open doen over hun resultaten in het derde kwartaal. Op het Damrak komt het Egyptische kunstmestbedrijf OCI maandag met een handelsbericht.

In Europa worden verder nog cijfers verwacht van onder meer chipproducent Infineon, staalfabrikant ThyssenKrupp en drankenconcern Rémy Cointreau. In de VS staan landbouwmachinemaker Deere en de twee onderdelen van het vorig jaar gesplitste computerbedrijf Hewlett-Packard op de rol.

Sentiment

De beurzen in New York zijn donderdag gesloten. Vrijdag wordt op Wall Street maar een halve dag gehandeld. In Japan blijft de beurs woensdag een dagje dicht.

Afgelopen week werd het sentiment bij beleggers nog enigszins gestuwd door optimisme over de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. De zege van de Republikein zorgde de week daarvoor al voor een stevige impuls van de handel. Woensdag kwam op Wall Street een winstreeks van de toonaangevende Dow-Jonesindex ten einde die zeven handelsdagen had aangehouden.