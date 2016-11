'Uitstel zzp-wet winst voor ondernemers'

DEN HAAG - Dat de wet die moet zorgen voor een duidelijker onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen tot zeker 2018 de ijskast ingaat, is winst voor ondernemers. Dat laten de brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP vrijdag weten in een gezamenlijke reactie.

Door ANP - 18-11-2016, 17:28 (Update 18-11-2016, 18:30)

,,Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt'', aldus de drie ondernemersorganisatie. ,,ZZP’ers kunnen weer ondernemen. Opdrachtgevers kunnen met een gerust hart zelfstandigen contracteren.'' De ondernemerslobby pleitte al langer voor uitstel.

Stichting ZZP Nederland is aanzienlijk minder enthousiast, teleurgesteld zelfs. ,,Dit is geen oplossing, dit is uitstel van een discussie.'' Zelfstandige ondernemers hebben hiermee nog steeds niet de eigen rechtspositie die zij behoren te krijgen, aldus de belangenorganisatie.