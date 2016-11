AEX opent licht in de plus

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag overwegend met kleine winst geopend. De handel werd daarbij gesteund door de koerswinsten die donderdag op Wall Street werden geboekt. De beurzen in New York bliezen nieuw leven in de opmars die al sinds de presidentsverkiezingen van vorige week nagenoeg onafgebroken aanhoudt.

Door ANP - 18-11-2016, 9:21 (Update 18-11-2016, 9:21)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,1 procent in de plus op 452,17 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 649,64 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 tot 0,3 procent. Londen stond 0,1 procent in de min.

Bij de middelgrote fondsen won verzekeraar ASR bijna 2 procent. Het bedrijf, dat door de overheid in juni naar de beurs werd gebracht, presenteerde nagenoeg stabiele resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar.