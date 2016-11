'Volkswagen schrapt 30.000 banen'

ANP 'Volkswagen schrapt 30.000 banen'

WOLFSBURG - Volkswagen heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over het schrappen van 30.000 banen in de periode tot en met 2021. De autobouwer creëert in dezelfde periode zo'n 9000 nieuwe banen door te investeren in elektrisch rijden. Dat meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 18-11-2016, 8:56 (Update 18-11-2016, 8:56)

De reorganisatie moet na het recente dieselschandaal een jaarlijkse kostenbesparing van 3,7 miljard euro opleveren om de winstgevendheid op te krikken. De banenreductie zou ook nodig zijn om de transitie naar elektrische auto's en zelfrijdende voertuigen te financieren.

Bij Volkswagen werken wereldwijd zo'n 610.000 mensen. Het grootste deel van het banenverlies, zo'n 23.000 functies, zou in Duitsland plaatsvinden. Daar staat tegenover dat de nieuwe banen ook voornamelijk in Duitsland worden gecreëerd.