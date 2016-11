Toekomstig topman ABN koopt aandelen

AMSTERDAM - Toekomstig topman Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO heeft 5000 aandelen van de bank gekocht. Dat bleek vrijdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Van Dijkhuizen kocht de effecten voor 20,30 euro per stuk. Dat komt neer op een investering van iets meer dan 100.000 euro. De aankoop is aangemeld bij de toezichthouder op 17 november, een dag nadat de bank met zijn derdekwartaalcijfers naar buiten kwam en bekendmaakte weer banen te schrappen.

De huidige financieel topman Van Dijkhuizen van ABN AMRO volgt volgend jaar bestuursvoorzitter Gerrit Zalm op, zo werd onlangs bekend. Om de opvolging van Zalm was veel te doen. Zo wilden de commissarissen van de bank in de eerste plaats een bankier met internationale ervaring om ABN AMRO in de toekomst te laten groeien. Pas daarna werden naar verluidt leiderschapskwaliteiten en maatschappelijk draagvlak belangrijk gevonden.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wilde juist een bankier met ,,maatschappelijk bewustzijn''. Hij noemde Van Dijkhuizen een uitstekende bankier en een prima bestuurder met een sterke maatschappelijke antenne. De Nederlandse staat heeft nog steeds een groot meerderheidsbelang in ABN AMRO.