ANP Consumentenvertrouwen blijft positief

DEN HAAG - Het consumentenvertrouwen is in november gelijk gebleven. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Daarmee blijft het vertrouwen op het hoogste niveau in ruim negen jaar, aldus het statistiekbureau.

Door ANP - 18-11-2016, 7:33 (Update 18-11-2016, 7:33)

Consumenten oordelen positiever over het economische klimaat. Wel nam de koopbereidheid wat af. ,,Consumenten zijn vooral negatiever over hun toekomstige financiële situatie. Verder vinden consumenten de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen", aldus het CBS.

Met een stand van 12 ligt de graadmeter voor het consumentenvertrouwen in november ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit op 27. Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 met min 44.