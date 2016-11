Wall Street in de plus

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten gesloten. Fed-president Janet Yellen gaf de handelsdag nog enige kleur, door te hinten op een ,,relatief snelle'' rentestap, waarschijnlijk al in december. Verder stonden enkele grote winkelbedrijven in de schijnwerpers vanwege de presentatie van handelsberichten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 18.903,82 punten. De S&P 500 noteerde 0,5 procent in de plus op 2187,12 punten. De indices bewogen daarbij rond recordslotstanden, die voor de Dow op 18.923,06 punten ligt en voor de S&P 500 op 2190,15 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 5333,97 punten.

Yellen, die overigens niks zei over de verkiezingswinst van aankomend president Donald Trump, sprak voor het Amerikaanse Congres en herhaalde eerdere opmerkingen. Leidend bij een eventuele rentestap door de Fed is onder meer de ontwikkeling van het prijspeil in 's werelds grootste economie. De Amerikaanse inflatie liep vorige maand op tot 1,6 procent. Die ontwikkeling was in lijn met de gemiddelde verwachting onder economen.

Bij de bedrijven verloor Wal-Mart 3,1 procent aan beurswaarde. Het grootste winkelbedrijf ter wereld schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar licht op, maar kwam anderzijds met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal die analisten enigszins teleurstelden. Staples (plus 3,9 procent) werd door beleggers beloond voor zijn handelsbericht.

Best Buy was goed voor een koerssprong van bijna 14 procent. De elektronicaketen profiteerde afgelopen kwartaal onder meer van een grote vraag naar mobiele telefoons. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco Systems verloor krap 5 procent. Het bedrijf denkt dat bedrijven de komende tijd minder zullen uitgeven aan technologie, zo voorspelde het bij de kwartaalcijfers.

Abbott Laboratories won 1,1 procent. De farmaceut wil naar verluidt voor meer dan 15 miljard dollar aan schuldpapier uit gaan geven. Daarmee wil het de miljardenaankoop van branchegenoot St. Jude Medical deels financieren. Het zou de op drie na grootste uitgifte van obligaties ter wereld zijn dit jaar.

Een vat Amerikaanse olie was 1,4 procent goedkoper op 44,93 dollar. Brent zakte 1,3 procent tot 46,06 dollar per vat. De euro werd voor 1,0623 dollar verhandeld, tegen 1,0658 dollar bij het slot van de Europese beurzen.