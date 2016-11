Wall Street kleurt groen

ANP Wall Street kleurt groen

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelssessie eensgezind op winst. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer uitspraken van Fed-president Janet Yellen die hintte op een ,,relatief snelle'' rentestap, waarschijnlijk al in december. Verder kwamen enkele grote winkelbedrijven met cijfers naar buiten.

Door ANP - 17-11-2016, 19:42 (Update 17-11-2016, 19:42)

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 18.877 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,4 procent in de plus op 2186 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent vooruit tot 5328 punten.

Leidend bij een eventuele rentestap door de Fed is onder meer de ontwikkeling van het prijspeil in 's werelds grootste economie. De Amerikaanse inflatie liep vorige maand op tot 1,6 procent, zo werd voorbeurs bekend. Die ontwikkeling was in lijn met de gemiddelde verwachting onder economen.

Wal-Mart

Ook bleek dat de aanbouw van nieuwe huizen in de Verenigde Staten in oktober is gestegen naar het hoogste niveau van de afgelopen negen jaar.

Wal-Mart verloor 3,5 procent aan beurswaarde. Het grootste winkelbedrijf ter wereld schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar licht op, maar kwam anderzijds met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal die analisten enigszins teleurstelden.

Staples

Staples werd door beleggers beloond voor zijn kwartaalcijfers. De winst van de leverancier van kantoorartikelen voldeed aan de verwachtingen, maar de omzet was wel iets lager dan analisten hadden voorspeld. Het aandeel stond 2,5 procent in de plus.

Best Buy was goed voor een koerssprong van meer dan 12 procent. De elektronicaketen profiteerde afgelopen kwartaal onder meer van een grote vraag naar mobiele telefoons. Het bedrijf zag zijn verkopen in winkels die al langer dan een jaar open zijn sterker aandikken dan voorzien.

Euro

JPMorgan Chase won 0,9 procent. De bank moet een boete van 264 miljoen dollar betalen vanwege fraude in China. JPMorgan zou daar mensen hebben aangenomen puur om de connecties die ze hadden.

Een vat Amerikaanse olie was 0,5 procent duurder op 45,79 dollar. Voor Brent moest ook 0,5 procent meer worden betaald, en werd voor 46,87 dollar per vat verhandeld. De euro werd voor 1.0642 dollar verhandeld, tegen 1,0658 dollar bij het slot van de Europese beurzen.