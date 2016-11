Kleine uitslagen bij opening Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer uitspraken van Fed-president Janet Yellen die hintte op een ,,relatief snelle'' rentestap, waarschijnlijk al in december. Verder kwamen enkele grote winkelbedrijven met cijfers naar buiten.

Door ANP - 17-11-2016, 15:38 (Update 17-11-2016, 15:38)

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 18.856 punten. De brede S&P 500 noteerde vlak op 2177 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 5288 punten.

Wal-Mart verloor in de vroege handel 3 procent. Het grootste winkelbedrijf ter wereld schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar licht op, maar kwam anderzijds met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal die analisten enigszins teleurstelden.