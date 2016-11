'Geen vuurwerk bij opening Wall Street '

NEW YORK ( - ) - De Amerikaanse aandelenbeurzen openen donderdag naar verwachting zonder grote koersbewegingen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer uitspraken van Fed-president Janet Yellen en een nieuw Amerikaans inflatiecijfer. Verder kwamen enkele grote retailers met hun kwartaalbericht naar buiten.

Yellen hintte in het Amerikaanse Congres op een ,,relatief snelle'' rentestap. De meeste kenners gaan er al min of meer vanuit dat de Fed bij zijn volgende beleidsvergadering op 13 en 14 december besluit de rente te verhogen.

Leidend daarbij is onder meer hoe het prijspeil in 's werelds grootste economie zich ontwikkeld. De Amerikaanse inflatie is vorige maand opgelopen tot 1,6 procent, meldde de Amerikaanse overheid voorbeurs. Die ontwikkeling was in lijn met de gemiddelde verwachting onder economen. Ook werd bekend dat de aanbouw van nieuwe huizen in de Verenigde Staten is in oktober gestegen naar het hoogste niveau van de afgelopen negen jaar.

Staples

Wal-Mart staat extra in de belangstelling. Het grootste winkelbedrijf ter wereld schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar licht op, maar kwam anderzijds met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal die analisten enigszins teleurstelden.

Staples deed eveneens een boekje open over de afgelopen driemaandsperiode. De winst van de leverancier van kantoorartikelen voldeed aan de verwachtingen, maar de omzet was iets lager dan analisten hadden voorspeld.

Elektronicaketen Best Buy profiteerde afgelopen kwartaal onder meer van een grote vraag naar mobiele telefoons. Het bedrijf zag zijn verkopen in winkels die al langer dan een jaar open zijn sterker aandikken dan voorzien.

Dow Jones

Er was verder overnamenieuws in de olieraffinagesector. Tesoro heeft aangekondigd branchegenoot Western Refining over te nemen. De deal vertegenwoordigt een totale waarde van 6,4 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag met verlies, na zeven handelsdagen op rij met winst. De graadmeter eindigde 0,3 procent in de min op 18.868,14 punten. De bredere S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent tot 2176,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 5294,59 punten.