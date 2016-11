Meer woningen verkocht in oktober

APELDOORN - De woningverkopen zijn in oktober verder opgelopen. Het Kadaster telde vorige maand 17.339 huizen die van eigenaar veranderden. Dat komt neer op een stijging van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Door ANP - 17-11-2016, 8:27 (Update 17-11-2016, 8:27)

Er werden in oktober echter lang niet zoveel huizen verkocht als in september. Vergeleken met die maand was sprake van een daling met 17,5 procent.

De verkopen gingen op jaarbasis ook niet in alle provincies omhoog. De stijging was het grootst in Flevoland, met een plus van dik 30 procent. In Noord-Holland, Groningen en Utrecht vertoonde de markt echter een krimp.

Het Kadaster meldde donderdag verder dat het aantal geregistreerde hypotheken vorige maand een kleine 4 procent hoger lag dan een jaar eerder, op 24.229 stuks. Het aantal executieveilingen lag met een totaal van 183 bijna 30 procent lager dan in oktober 2015.