Ahold Delhaize begint met groei

ZAANDAM - Het nieuwe supermarktbedrijf Ahold Delhaize heeft vorig kwartaal de omzet zien groeien. Vooral in Nederland werden de verkopen verder opgevoerd, blijkt uit de eerste gezamenlijke kwartaalcijfers van het Nederlands-Belgische fusiebedrijf.

Door ANP - 17-11-2016, 7:23 (Update 17-11-2016, 7:23)

Ahold Delhaize meldde donderdag een omzetgroei van 2,6 procent in het derde kwartaal, tot 14,5 miljard euro. De cijfers van vorig jaar zijn daarbij aangepast om de gevolgen van de in juli afgeronde fusie te kunnen aangeven. Het concern zag de voor eenmalige posten aangepaste operationele winst met 4 procent toenemen tot 513 miljoen euro. Ahold Delhaize boekte een nettowinst van 236 miljoen euro.

De verkopen in Nederland namen met ruim 4 procent toe, dankzij sterke groei bij Albert Heijn en online. Delhaize en Ahold wisten hun opbrengsten in de Verenigde Staten met respectievelijk 0,6 en 2 procent op te voeren. Delhaize haalde in België een plus van bijna 2 procent.