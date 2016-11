Kamp tegen Belgen: overname PostNL ongewenst

BRUSSEL - Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft woensdagmiddag in Brussel in een gesprek met zijn Belgische collega Alexander De Croo nog eens duidelijk gemaakt dat hij niets ziet in een overname van PostNL door het Belgische Bpost. Het Nederlandse bedrijf wijst het bod af.

Door ANP - 16-11-2016, 19:58 (Update 16-11-2016, 19:58)

Kamp gaf daarbij aan dat het vanuit de optiek van de Nederlandse regering ,,het een stap terug is als na een afgerond privatiseringsproces het voormalige Nederlandse staatsbedrijf overgenomen zou worden door een bedrijf waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van de Belgische staat''. Daarmee herhaalde hij het standpunt dat hij dinsdag in de Tweede Kamer verkondigde.

De kwestie moet aan de bedrijven worden overgelaten, vindt De Croo. ,,Mogelijke onderhandelingen over dit voorstel moeten zonder politieke inmenging kunnen gevoerd worden tussen het management en de raad van bestuur van Bpost enerzijds, en de raad van bestuur en de raad van commissarissen van PostNL anderzijds.''