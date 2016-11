E-bikes domineren omzet fietsenbranche

AMSTERDAM - De populariteit van elektrische fietsen heeft de Nederlandse fietsbranche vorig jaar aan meer omzet geholpen. E-bikes waren voor het eerst goed voor meer dan de helft van de totale opbrengsten. Dat blijkt uit cijfers die de RAI Vereniging woensdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 16-11-2016, 17:28 (Update 16-11-2016, 17:28)

Fietsverkopers brachten in 2015 in totaal 983.000 rijwielen aan de man, 6,5 procent minder dan een jaar eerder. Maar doordat de verkoop van duurdere e-bikes met bijna een kwart toenam tot 276.000, viel de omzet toch hoger uit. De totale opbrengsten stegen van 887 miljoen naar 899 miljoen euro. Daarvan kwam 514 miljoen euro uit de verkoop van e-bikes, 100 miljoen meer dan een jaar eerder.

Volgens voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging is de e-bike niet alleen populair bij ouderen of mensen met een fysieke beperking. ,,Ook voor jongeren en forensen die een grote afstand moeten afleggen naar school of werk is de e-bike een aantrekkelijk alternatief'', zei hij.