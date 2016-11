Britse werkloosheid daalt verder

LONDEN - De werkloosheid in Groot-Brittannië is in het derde kwartaal verder gedaald, naar het laagste niveau in elf jaar. Dat meldde het Britse statistiekbureau woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 11:23 (Update 16-11-2016, 11:23)

De werkloosheid zakte in de drie maanden na het Britse EU-referendum van 4,9 naar 4,8 procent van de beroepsbevolking. De groei van de werkgelegenheid zwakte daarbij echter wel duidelijk af ten opzichte van de voorgaande maanden, stelde het statistiekbureau.

Verder bleef de stijging van de inkomens vorig kwartaal beperkt tot 1,7 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Dat is de meest beperkte toename sinds begin vorig jaar.