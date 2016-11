Delta Lloyd ziet voordelen in deal met NN

ANP Delta Lloyd ziet voordelen in deal met NN

AMSTERDAM - Delta Lloyd ziet ,,substantiële'' voordelen in een mogelijke fusie met NN Group. Dat stelde de verzekeraar woensdag in een update over het derde kwartaal.

Door ANP - 16-11-2016, 7:57 (Update 16-11-2016, 7:57)

NN liet begin oktober weten 5,30 euro per aandeel Delta Lloyd over te hebben bij een volledige overname van het bedrijf. Delta Lloyd vond dat bod echter te laag. De bedrijven bleven vervolgens in gesprek over de voor- en nadelen van een mogelijke deal en die gesprekken lopen volgens Delta Lloyd nog altijd.

De combinatie van beide verzekeraars kan volgens Delta Lloyd tot substantiële kosten en voordelen leiden. Het bedrijf ziet zelf synergievoordelen ter waarde van 200 miljoen euro, bovenop de kostenbesparingen die het zelf al wil doorvoeren. Daarnaast kunnen aanzienlijke financiële voordelen ontstaan, bijvoorbeeld door diversificatie van activiteiten en op het vlak van belastingen.

Delta Lloyd liet verder weten zijn besparingen verder op te voeren, zodat de operationele kosten in 2018 ruim 5 procent lager uitkomen dan eerder werd voorspeld. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om de kosten dit jaar terug te dringen tot 610 miljoen euro, zoals eerder beloofd. Verdere besparingen moeten de kosten daarna verlagen tot minder dan 530 miljoen euro in 2018. Hier werd eerder op 560 miljoen euro gemikt.