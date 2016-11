Nikkei doet forse stap voouit

ANP Nikkei doet forse stap voouit

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Azië was het beeld overwegend positief. Met name grondstofbedrijven gingen over een breed front vooruit, geholpen door de sterke prijsstijging van olie op dinsdag. Ook banken behoorden tot de winnaars door de opleving van rendementen op obligaties.

Door ANP - 16-11-2016, 7:51 (Update 16-11-2016, 7:51)

De Nikkei-index eindigde de handelsdag met een winst van 1,1 procent op 17.862,21 punten. Net als een dag eerder hoorden banken als Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group met winsten van rond de 6 procent tot de sterkste stijgers. Zwaargewicht Inpex, Japans grootste olie- en gaswinningsbedrijf, won 3 procent aan beurswaarde.

De Kospi in Seoul won 0,6 procent en in Sydney eindigde de All Ordinaries vlak. De Hang Seng stond tussentijds 0,6 procent hoger. Tencent Holdings (plus 2,9 procent), het grootste internetbedrijf van Azië, werd door beleggers in Hongkong beloond nadat het de boeken opende.