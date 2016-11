'Snapchat dient aanvraag beursnotering in'

LOS ANGELES - Het bedrijf achter Snapchat, een app waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen sturen die na enkele seconden weer verdwijnen, heeft een aanvraag ingediend voor een beursnotering. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag op gezag van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Door ANP - 15-11-2016, 22:45 (Update 15-11-2016, 22:45)

Snap Inc heeft de aanvraag volgens Reuters op vertrouwelijke basis ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Nadere details, bijvoorbeeld over het bedrag dat het bedrijf wil ophalen of wanneer de beoogde beursgang precies zal plaatsvinden, werden niet vermeld.

Amerikaanse media meldden eerder dat Snap zo'n 4 miljard dollar wil ophalen met een gang naar de beurs. In totaal zou door de marktintroductie aan de onderneming een prijskaartje van mogelijk ruim 25 miljard dollar komen te hangen.