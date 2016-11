Dow op verlies door Home Depot en Boeing

NEW YORK - Tegenvallende vooruitzichten van de grote klusketen Home Depot drukten dinsdag de belangrijkste graadmeter op Wall Street. Ook Boeing, dat een grote bestelling op de lange baan geschoven zag worden, stond onder druk.

Door ANP - 15-11-2016, 19:57 (Update 15-11-2016, 19:57)

De toonaangevende Dow-Jonesindex, die een dag eerder een nieuw record vestigde, stond tijdens de middaghandel 0,2 procent in de min op 18.838 punten. De overige indices wonnen wel terrein. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2170 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq 0,7 procent tot 5255 punten.

Home Depot rapporteerde een hoger dan verwachte kwartaalomzet. Het retailconcern bleef desondanks terughoudend in zijn prognose voor heel 2016, wat betekent dat voor het lopende kwartaal een afzwakking van de groei wordt voorzien. Het aandeel was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler in de Dow.

Ook vliegtuigbouwer Boeing drukte op de hoofdindex in New York. Het aandeel leverde 1,7 procent in nadat luchtvaartmaatschappij United Airlines een order voor meer dan zestig 737-toestellen voorlopig in de ijskast heeft gezet.

Het moederbedrijf van United Airlines zelf stond juist 3,3 procent in de plus, terwijl branchegenoot American Airlines er 2,6 procent bij kreeg. De vermaarde miljardair Warren Buffett heeft in beide luchtvaartreuzen een belang genomen.

Dat geldt ook voor Delta Air Lines, maar van de aanvankelijke koerswinst voor dat bedrijf was in de middaghandel al niets meer over. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM liet weten dat het personeel in de cabine en op de grond er 6 procent salaris bij krijgt.