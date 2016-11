Kamp optimistisch over groei economie

DEN HAAG - De Nederlandse economie zit in de lift en ook voor de toekomst zijn de signalen positief. Dat heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp dinsdag gezegd in een reactie op de nieuwste cijfers van het CBS. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal opnieuw, met 0,7 procent.

Door ANP - 15-11-2016, 11:10 (Update 15-11-2016, 11:10)

Kamp benadrukt dat Nederland het vergeleken met andere Europese landen uitzonderlijk goed doet. ,,We groeien ruim twee keer zo hard als het Europese gemiddelde en laten, in een nog altijd onzekere internationale situatie, al 2,5 jaar een solide en stevige groei zien.''

De minister noemt onder meer het consumentenvertrouwen - dat in negen jaar niet zo hoog is geweest - en het producentenvertrouwen als hoopvolle indicaties voor de toekomst. Toch zijn er nog wel redenen om een slag om de arm te houden. Zo is nog onduidelijk wat voor gevolgen de brexit en de beleidsplannen van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump op de economie zullen hebben.