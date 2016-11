CBS: banengroei houdt onverminderd aan

DEN HAAG - De Nederlandse arbeidsmarkt is afgelopen maanden verder aangetrokken, waardoor er per saldo 26.000 banen bij kwamen. Dat bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 15-11-2016, 9:50 (Update 15-11-2016, 10:12)

Uitzendwerk zat andermaal in de lift. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen hier met 16.000. In een jaar tijd groeide het aantal uitzendkrachten met 9 procent. Ook het aantal vaste banen nam toe. Het aantal zelfstandigen nam voor het tweede kwartaal op rij af. Nog altijd is in Nederland een op de vijf werknemers eigen baas.

Er kwamen vorig kwartaal 7000 vacatures bij, terwijl het aantal werklozen met 37.000 personen daalde. Eind september waren er in Nederland 162.000 openstaande vacatures.

Bouw

Het aantal vacatures in Nederland stijgt al meer dan drie jaar. Het aantal openstaande vacatures is volgens het CBS sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Op het hoogtepunt in 2008 waren er wel 85.000 vacatures meer dan nu.

Afgelopen kwartaal trok de werkgelegenheid in de bouw het sterkst aan. In de zorg daalde het aantal banen daarentegen. Ook in de sector cultuur en recreatie was minder werk voorhanden.

De werkloosheid daalde afgelopen kwartaal van 6,3 procent tot 5,9 procent. Zowel bij jongeren tot 25 jaar, in leeftijdscategorie 25-45 jaar als bij de 45-plussers daalde het percentage mensen dat zonder werk zat. Bij jongeren en ouderen zette de trend pas dit jaar in. Bij de middelste groep zette de daling al in 2014 in.