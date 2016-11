Economie groeit gestaag verder

DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2016 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. Daarmee groeide de economie voor tiende kwartaal op rij.

Door ANP - 15-11-2016, 9:43 (Update 15-11-2016, 11:07)

De groei was afgelopen kwartaal even sterk als in de eerste helft van het jaar. Vooral de export en de consumptie van gezinnen droegen bij aan de vooruitgang. Nederlanders bleken afgelopen kwartaal onder meer bereid meer geld uit te geven aan uitjes, auto's en elektrische apparaten. Bedrijven trokken vaker de knip voor de aanschaf van onder meer vrachtwagens en computers. Personenauto's deden het op de zakelijke markt minder goed.

De Nederlandse economie was vorig kwartaal 2,4 procent groter dan in het derde kwartaal van 2015.

Huishoudens

Ten opzichte van andere landen sprong Nederland er volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen bovenuit. Opvallend was volgens hem dat de consumptie door huishoudens de sterkste bijdrage leverde aan de groei. Behalve aan de aanschaf van bijvoorbeeld tablets, televisies en andere apparaten, gaven mensen ook meer uit aan bijvoorbeeld een dagje weg of een bezoekje aan een restaurant. In totaal groeide de consumptie met 1,7 procent.

De stijging van de export van goederen en diensten viel in het derde kwartaal iets lager uit dan een jaar eerder. Wel voerden Nederlandse bedrijven met name meer chemische producten uit dan een jaar eerder.

Bouwproductie

Verder zat de bouwproductie in de lift. Dit kwam vooral doordat er fors meer woningen werden gebouwd. Ook de zakelijke dienstverlening deed het goed.

Volgens het CBS zijn de economische omstandigheden de afgelopen maanden verder verbeterd. Alle indicatoren voor de groei staan momenteel boven hun langjarig gemiddelde.