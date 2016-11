AEX begint in de plus

AMSTERDAM - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag hoger geopend. De handelsdag staat in het teken van een flink aantal macro-economische cijfers, onder meer over de economische groei. Daarbij gaf de hogere olieprijs het sentiment een duwtje in de rug. Op Beursplein 5 kwam onder meer fietsenfabrikant Accell met een handelsbericht naar buiten.

Door ANP - 15-11-2016, 9:14 (Update 15-11-2016, 9:54)

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,6 procent hoger op 449,35 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 644,43 punten. De graadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent, Frankfurt stond vlak.

De Duitse economie bleek in het derde kwartaal minder sterk gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. De grootste economie van Europa groeide vorig kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarin werd nog een plus van 0,4 procent gerealiseerd. In Nederland groeide de economie gestaag verder, met 0,7 procent in het derde kwartaal.

Accell

In de AEX was Vopak lijstaanvoerder met een winst van 3 procent, gevolgd door Unibail-Rodamco dat 2,2 procent won. Onder de streep toonde verzekeraar Aegon het grootste verlies met een min van 3,1 procent, gevolgd door ArcelorMittal dat 1,9 procent kwijtspeelde.

Accell daalde bij de kleinere bedrijven bijna 6 procent. De onderneming hield afgelopen kwartaal last van de slechte zomer. Aan het einde van het seizoen moesten meer fietsen met korting worden verkocht om voorraden op te ruimen, waardoor het resultaat van het moederbedrijf van merken als Gazelle, Sparta en Koga in het derde kwartaal werd gedrukt.

AND International Publishers verloor 7,1 procent. De digitale kaartenmaker handhaafde de omzetverwachting voor heel het jaar. Wel daalden de opbrengsten in het derde kwartaal fors ten opzichte van een jaar eerder, toen een grote opdracht werd gerealiseerd.

Euro

Elders in Europa openden onder meer telecombedrijf Vodafone (plus 2 procent), luchtvaartmaatschappij easyJet (min 0,5 procent) en farmaceut Merck (plus 1,1 procent) de boeken. Sigarettenfabrikant British American Tobacco (BAT) steeg in Londen 0,8 procent, na berichten dat zijn Amerikaanse branchegenoot Reynolds een miljardenbod van het bedrijf op de aandelen die BAT nog niet bezit heeft afgewezen.

Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder bij 44,26 dollar per vat. Brent stond 1,6 procent hoger op 45,17 dollar per vat. De euro was 1,0805 dollar waard, tegen 1,0724 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.