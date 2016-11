Kortingen drukken winst fietsenmaker Accell

HEERENVEEN - Fietsenfabrikant Accell hield afgelopen kwartaal last van de slechte zomer. Aan het einde van het seizoen moesten meer fietsen met korting worden verkocht om voorraden op te ruimen, waardoor het resultaat van het moederbedrijf van merken als Gazelle, Sparta en Koga in het derde kwartaal werd gedrukt.

Door ANP - 15-11-2016, 8:37 (Update 15-11-2016, 8:37)

Accell zag zijn omzet vorig kwartaal wel stijgen, meldde het bedrijf dinsdag zonder op concrete cijfers in te gaan. Daarbij namen de verkopen van 'e-bikes' verder toe, hoewel het weer de fietsenverkoop in veel landen parten speelde. In de Verenigde Staten daalden de opbrengsten, doordat de fietsenvakhandel het in dat land lastig heeft. In Groot-Brittannië werkte de daling van het pond in het nadeel van Accell.

Accell verwacht dat de omzet in heel 2016 hoger zal zijn dan een jaar geleden. Het bedrijf verwacht daarbij min of meer hetzelfde resultaat te boeken als in 2015.