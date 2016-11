Beursdag in teken van macro's

AMSTERDAM ( - ) - De beurshandel staat dinsdag in het teken van enkele belangrijke macro-economische cijfers. Zo worden de eerste ramingen gepubliceerd voor de economische groei in onder meer Duitsland en Nederland in het derde kwartaal. Verder komt statistiekbureau Eurostat met een nieuwe schatting van de groei in de hele eurozone.

Ook wordt in Duitsland de meest recente stand van het economische vertrouwen van beleggers en analisten (de ZEW-index) gemeld. Verder staan in de Verenigde Staten cijfers over de winkelverkopen in oktober op de rol. De graadmeters openen waarschijnlijk met een kleine winst, zo valt op te maken uit de openingsindicatoren.

De Duitse economie bleek in het derde kwartaal minder sterk gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. De grootste economie van Europa groeide vorig kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarin werd nog een plus van 0,4 procent gerealiseerd.

Aan het bedrijvenfront opende onder meer Accell de boeken. De fietsenproducent hield afgelopen kwartaal last van de slechte zomer. Aan het einde van het seizoen moesten meer fietsen met korting worden verkocht om voorraden op te ruimen, waardoor het resultaat van het moederbedrijf van merken als Gazelle, Sparta en Koga in het derde kwartaal werd gedrukt.

AND International Publishers handhaafde de omzetverwachting voor heel het jaar. Wel daalden de opbrengsten in de derde verslagperiode van het jaar fors ten opzichte van een jaar eerder, toen een grote opdracht werd gerealiseerd.

Elders in Europa kwamen Merck, Vodafone en easyJet met resultaten naar buiten.

De AEX-index eindigde maandag 0,3 procent hoger op 446,76 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 639,51 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs gingen 0,2 tot 0,4 procent vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 18.868,69 punten, de hoogste slotstand ooit. De brede S&P 500 sloot nagenoeg vlak bij 2164,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent naar 5218,39 punten.

Amerikaanse olie was voorbeurs 1,9 procent duurder bij 44,14 dollar per vat. Brent stond 1,5 procent lager op 45,11 dollar per vat. De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0724 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.