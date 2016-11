American Apparel weer in uitstel van betaling

LOS ANGELES - American Apparel heeft opnieuw uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. De kledingwinkelketen verkoopt daarnaast alle eigendomsrechten aan Gildan Activewear voor 66 miljoen dollar. Dat Canadese merk neemt geen winkels over.

Door ANP - 14-11-2016, 8:54 (Update 14-11-2016, 8:54)

American Apparel beëindigde in februari een eerdere periode van bescherming tegen schuldeisers, maar raakte al vrij snel opnieuw in de financiële problemen. De nieuwe topvrouw Paula Schneider ruimde in september alweer het veld. Vorige maand werd voor het eerst gespeculeerd over een nieuwe tussenkomst van de rechtbank en een mogelijke verkoop.

De nieuwe focus op simpele kledingstukken als T-shirts en rokken bleek niet genoeg om de financiële resultaten te verbeteren in een tijd dat steeds meer via internet wordt gekocht. Net als in Nederland hebben ook in de Verenigde Staten met name kledingwinkels het moeilijk.

American Apparel heeft ook enkele winkels in Nederland.