Winst RWE zakt fors

ANP Winst RWE zakt fors

ESSEN - Het Duitse energiebedrijf RWE heeft zijn winst de afgelopen maanden stevig zien dalen. Het moederbedrijf van het Nederlandse Essent houdt daarbij last van de lage elektriciteitsprijs.

Door ANP - 14-11-2016, 8:14 (Update 14-11-2016, 8:14)

RWE meldde maandag een voor eenmalige posten gecorrigeerde winst van 227 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2016. Dat was bijna 60 procent minder dan een jaar eerder. Boekhoudkundige verliezen, onder meer op beleggingsinstrumenten, lieten de nettowinst verdampen tot 11 miljoen euro. Een jaar geleden bleef onder de streep nog 1,9 miljard euro over.

Het concern bracht in september zijn divisie voor hernieuwbare energie Innogy naar de beurs. RWE heeft nog een belang van 77 procent in dat bedrijf, waar ook Essent bij hoort. Innogy meldde eind vorige week en winst van 671 miljoen euro over de eerste negen maanden van dit jaar.