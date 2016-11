Nikkei sluit fors hoger

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is maandag fors hoger gesloten. Beleggers in Tokio voelden zich gesteund door positieve cijfers over de groei van de Japanse economie in het derde kwartaal. Zwakke uitgaven van consumenten en bedrijven werden daarbij meer dan gecompenseerd door exportgroei.

Door ANP - 14-11-2016, 7:47 (Update 14-11-2016, 7:47)

De toonaangevende Nikkei-index sloot 1,7 procent hoger op 17.672,62 punten. Naast de positieve groeicijfers profiteerden met name exporterende bedrijven ook van de daling van de yen. Zo won Toyota 1,4 procent en zag Canon zijn beurswaarde 1,8 procent stijgen. Nintendo won ruim 3 procent.

Elders in Azië was het beeld negatief. De Hang Seng in Hongkong verloor 1,4 procent en ook de Kospi in Seoul (min 0,4 procent) deed een stap terug. In Sydney verloor de All Ordinaries 0,5 procent.

Een zware aardbeving op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland veroorzaakte aanzienlijke schade aan gebouwen en infrastructuur. Er werd wel gehandeld, de beurs in Nieuw-Zeeland won 0,6 procent. Bouwbedrijf Fletcher Building werd bijna 4 procent meer waard door speculatie over mogelijke herstelopdrachten. De Nieuw-Zeelandse dollar verloor stevig aan waarde. Beleggers denken dat de centrale bank de rente zal verlagen om daarmee de economische groei te steunen.