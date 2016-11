Lichte omzetgroei detailhandel in september

DEN HAAG - In september heeft de detailhandel 1,1 procent meer omgezet dan een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De koopdagsamenstelling in september had een positief effect op de omzet

14-11-2016

September had in 2016 een donderdag en vrijdag meer en een dinsdag en woensdag minder dan een jaar eerder. Na correctie voor de samenstelling van de koopdagen zou de omzet lager zijn dan een jaar eerder. De verkopen (volume) waren in september dit jaar 0,7 procent hoger en de prijzen 0,4 procent.

De winkels in voedings- en genotmiddelen realiseerden een omzetstijging van 5,1 procent in vergelijking met september vorig jaar. De omzetstijging is vooral toe te schrijven aan de koopdagsamenstelling, aldus het CBS. De verkopen groeiden mede daardoor met 4,3 procent. De omzet van de speciaalzaken groeide een fractie sterker dan die van de supermarkten.

Winkels in non-food kampten met een omzetverlies van 3,4 procent, vooral door lagere verkopen. Het relatief warme weer in de maand september speelde vooral de kledingwinkels parten, aldus het statistiekbureau.