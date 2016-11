Tata Steel schrijft opnieuw verlies

MUMBAI - Tata Steel heeft afgelopen kwartaal opnieuw rode cijfers geschreven. De verlieslijdende activiteiten van Tata in het Verenigd Koninkrijk drukken nog altijd zwaar op de resultaten van het moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden.

Door ANP - 11-11-2016, 15:33 (Update 11-11-2016, 15:33)

Onder de streep kwam de Indiase staalgigant bijna een half miljard roepies te kort, oftewel een kleine 7 miljoen euro. Een jaar eerder ging nog een winst van dik 56 miljard roepies in de boeken. De omzet van Tata Steel bleef min of meer constant op 275 miljard roepies.

In Nederland was recent veel ophef over Tata's fusiegesprekken met ThyssenKrupp. Onder druk van de dumping van goedkoop Chinees staal in Europa overweegt Tata een samensmelting met zijn Duitse branchegenoot. Om mogelijk baanverlies te voorkomen hebben de vakbonden in Nederland vorige maand een baangarantieregeling afgesproken met Tata Steel.