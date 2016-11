Koperprijs door het dak

ANP Koperprijs door het dak

NEW YORK - De overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezing is tot nog toe goed nieuws voor de koperprijs. De belofte van Trump om geld te investeren in de infrastructuur, stuwde de prijs van het metaal. Voor een ton koper moest vrijdag op een gegeven moment meer dan 6000 dollar worden betaald.

Door ANP - 11-11-2016, 14:11 (Update 11-11-2016, 14:11)

De koperprijs staat voor zijn sterkste wekelijkse prijsstijging in meer dan dertig jaar. In de afgelopen dagen dikte de koperprijs met bijna een vijfde aan. De opmars begon feitelijk drie weken geleden al door speculatieve handel in China. Volgens analisten van Citigroup zou deze in de loop van het jaar afkoelen. De vraag naar koper wordt alom gezien als een barometer van de economische groei.

Investeren in koper loont, met het oog op extra investeringen in bruggen, wegen en luchthavens waar Trump voor zou staan. Wel waarschuwen beleggers dat een prijsval van koper door de recente opmars aanstaande lijkt.