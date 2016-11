Multinationals helpen jongeren aan het werk

ANP Multinationals helpen jongeren aan het werk

AMSTERDAM - Negen in Nederland gevestigde multinationals gaan duizenden jongeren helpen om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden. Ze beloven de komende drie jaar onder meer 7500 werk- en stageplekken aan jongeren aan te bieden.

Door ANP - 11-11-2016, 13:11 (Update 11-11-2016, 13:11)

Het gaat om technologieconcern IBM, netwerkbedrijf LinkedIn, voedingsmiddelenconcern Nestlé, uitzender Randstad en nog vijf andere partijen. Ze zullen gezamenlijk 3350 banen voor jongeren creëren en 4150 stageplaatsen. Dat aantal is exclusief snuffelstages. Verder organiseren de bedrijven, die zich hebben verenigd in de zogeheten Alliance for YOUth, onder meer beurzen en workshops voor het inzetten van sociale media.

Een en ander werd vrijdagmorgen aangekondigd op het ROC van Amsterdam College Zuidoost. Dat is één van de drie onderwijsinstellingen in Nederland waar honderden leerlingen vrijdag speciale sollicitatietrainingen krijgen van medewerkers van de multinationals. Het is de bedoeling dat er later nog meer scholen bij het initiatief worden betrokken.

,,Door kennis te delen, elkaar te inspireren en gezamenlijke initiatieven te ontplooien in de strijd tegen jeugdwerkloosheid kunnen we jongeren écht helpen'', aldus Marc Boersch, topman van Nestlé Nederland.