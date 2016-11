S&P niet bevreesd voor Trump

ANP S&P niet bevreesd voor Trump

LONDEN - De krachtige politieke instituties in de Verenigde Staten kunnen de onvoorspelbaarheid van de onervaren president Donald Trump waarschijnlijk in goede banen leiden. Dat stelde kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) donderdag.

Door ANP - 10-11-2016, 10:58 (Update 10-11-2016, 10:58)

De keuze voor Trump vergroot de onzekerheid rond de Amerikaanse economie, aldus S&P. Het ratingbureau houdt zich echter vast aan het verschil tussen campagneretoriek en echte beleidsvoorstellen. Daarbij verwacht het bureau dat de 'checks and balances' in het politieke systeem grote uitwassen in het beleid kunnen voorkomen.

Op het gebied van immigratie en handel voorziet S&P geen maatregelen die de groei van de Amerikaanse economie ernstig zullen schaden. S&P handhaafde zijn oordeel over de kredietwaardigheid van de VS, die bij het bedrijf op AA+ staat. Dat is één stap onder het hoogst haalbare predicaat, AAA.