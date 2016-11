Draaikubus niet langer beschermd als merk

LUXEMBURG - De driedimensionale puzzel Rubiks Kubus kan niet als merk worden beschermd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald. De rechters in Luxemburg volgen daarmee het advies dat de advocaat-generaal van het hof in mei gaf, waarmee een uitspraak van een lagere afdeling van het hof uit 2014 is vernietigd.

Door ANP - 10-11-2016, 10:27 (Update 10-11-2016, 10:27)

Het Britse bedrijf Seven Towns liet de kubus in 1999 als merk inschrijven. De Duitse speelgoedproducent Simba Toys stapte daarop naar de rechter omdat de technische oplossing van de draaikubus geen merkbescherming zou mogen genieten. Op zijn hoogst zou Rubic's cube onder het octrooirecht kunnen vallen, aldus Simba Toys, dat de zaak nu heeft gewonnen.

Het hof stelt dat bij de inschrijving ten onrechte niet is gekeken naar niet-zichtbare elementen, zoals het draaivermogen van de kubus. Het is niet de bedoeling van het merkrecht dat een onderneming een monopolie krijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken, stelt het hof verder.