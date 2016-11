Baas Bpost kritisch over Rutte en Kamp

BRUSSEL - Topman Koen Van Gerven van Bpost is kritisch over opmerkingen van minister Henk Kamp en premier Mark Rutte, die het voorstel van het Belgisch postbedrijf om PostNL over te nemen als een stap terug omschrijven. Bpost heeft de Belgische staat als grootaandeelhouder, terwijl PostNL volledig is geprivatiseerd. Van Gerven ervaart de opmerkingen als ,,met gestrekt been inkomen'', zo zegt hij tegen De Telegraaf.

Door ANP - 10-11-2016, 7:22 (Update 10-11-2016, 7:22)

Het verbaasde Van Gerven dat ,,liberale bewindslieden zich zo uitlaten over een beursgenoteerde onderneming met internationale aandeelhouders'', zo zegt hij tegen de krant. ,,Die indianenverhalen dat de staat hier aan de touwtjes trekt wil ik rechtzetten. De staat is grootaandeelhouder, dat klopt. Maar wij hebben een governance structuur van internationale standaard'', aldus Van Gerven.

,,Wij drijven een beursgenoteerde onderneming en zijn geen verlengstuk van de staat'', aldus Van Gerven verder. ,,Onze aandeelhouders geloven in onze eigen koers'.'. De bestuurder merkt verder op dat aandeelhouders als Blackrock en het Noorse staatsinvesteringsfonds ongewenst staatsingrijpen nooit zouden toestaan.

Dat Bpost zou profiteren van staatssteun, bijvoorbeeld via krantenbezorging, noemt Van Gerven verder onzin. ,,Wij krijgen een kleine vergoeding omdat wij de kranten in heel België bezorgen. De staat beschouwt het verspreiden van de pers als belangrijk onderdeel van de democratie. Rijk wordt Bpost daar echter niet van.”