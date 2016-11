General Motors zet mes in personeelbestand

ANP General Motors zet mes in personeelbestand

DETROIT - De Amerikaanse automaker General Motors (GM) zet het mes in het personeelsbestand. Het concern kondigde woensdag aan de productie in een tweetal fabrieken in Ohio en Michigan te verlagen. Daarbij worden circa 2000 banen geschrapt.

Door ANP - 9-11-2016, 20:28 (Update 9-11-2016, 20:28)

GM trapt op de rem bij de productie van de sportwagen Chevrolet Camaro. Ook van de compacte Chevrolet Cruze zullen vanwege tegenvallende verkoopcijfers minder auto's van de band rollen.

De verkopen van de Chevy Cruz bleven dit jaar tot en met oktober 20 procent achter bij de verkopen over dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt mede door de tanende verkopen aan leasemaatschappijen. De Camaro werd 9 procent minder verkocht. Dit komt mede doordat de vraag naar sportauto's in het algemeen achterblijft.

GM zei wel 900 miljoen dollar in een drietal fabrieken te investeren. Maar daarbij zullen geen extra banen worden gecreëerd.