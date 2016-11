Muziekbusiness stuwt resultaten Vivendi

PARIJS - Het Franse mediabedrijf Vivendi heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt. Vooral de muziekbusiness Universal Music gaf de resultaten een zet in de goede richting.

9-11-2016

Het concern zette in het derde kwartaal een operationele winst in de boeken van 290 miljoen euro. Dat was bijna 13 procent meer dan een jaar eerder en ook fors meer dan wat analisten in doorsnee voorzagen. Bij Universal steeg de operationele winst met 77 procent tot 174 miljoen euro.

Vivendi maakte onlangs bekend voor een reorganisatie bij zijn betaal-tv zender Canal Plus te staan. Met de ingreep moet op den duur 300 miljoen euro worden bespaard. In 2018 moet het onderdeel winstgevend zijn. De operationele winst bij het onderdeel viel nu bijna een kwart lager uit op jaarbasis.