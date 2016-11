Europese beurzen werken verliezen weg

ANP Europese beurzen werken verliezen weg

AMSTERDAM - De Europese beurzen hebben woensdagmiddag de eerdere verliezen weggewerkt. De verzoenende woorden van Donald Trump na zijn verkiezingsoverwinning in de Verenigde Staten haalde de scherpe randen van de handelssessie af. Kleine koersuitslagen op Wall Street stuwden het sentiment verder.

Door ANP - 9-11-2016, 15:53 (Update 9-11-2016, 15:53)

De harde toon die Trump aansloeg in de verkiezingscampagne had beleggers flink nerveus gemaakt over een eventuele overwinning voor de Republikein. In Amsterdam stond de toonaangevende AEX-index kort na de openingsbel in New York vlak op 450,16 punten. De MidKap stond 0,1 procent onder de slotstand van dinsdag op 642,95 punten. De graadmeter in Frankfurt stond onveranderd en in Londen en Parijs kleurden de indices lichtgroen.

Heineken was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 2,9 procent. De bierbrouwer is sterk vertegenwoordigd in Mexico, waar het presidentschap van Trump naar verwachting nadelig zal uitpakken.