ANP Kleine uitslagen Wall Street na winst Trump

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag woensdag met kleine uitslagen aangevangen. De overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde niet voor een gevreesde stevige koersval.

Door ANP - 9-11-2016, 15:46 (Update 9-11-2016, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel in New York vlak op 18.331 punten. De S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2136 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 5176 punten.

Beleggers op Wall Street leken de eerste schok van de verkiezingsoverwinning van Trump redelijk te boven te zijn. De negatieve tendens werd grotendeels doorbroken na een verzoenende overwinningsspeech van Trump. In aanloop naar de verkiezingen bleek onder beleggers een duidelijke voorkeur voor winst van Clinton.